Глава МИД Венгрии: неправильно, что граждане Беларуси должны платить больше за визы в ЕС до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима

Венгрия считает неправильным то, что граждане Беларуси должны платить больший визовый сбор в период до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в Минске на совместной пресс-конференции с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.







Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Минске. Фото: БелаПАН

«Мы считаем неправильным, что в этот переходный период граждане Беларуси должны платить больше за визы в Евросоюз. Поэтому при выдаче шенгенских виз в венгерском посольстве будет учитываться этот вопрос», — сказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, «процесс принятия соглашения об упрощении визового режима, которое было подписано между Беларусью и Европейским союзом, был достаточно медленным». «Мы просим, чтобы органы Евросоюза до июня ратифицировали и приняли упрощение визового режима», — добавил он.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Новая редакция Визового кодекса ЕС вступила в силу 2 февраля 2020 года. Помимо прочих изменений она предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран — до 80 евро, если иное не прописано в двусторонних соглашениях.

Еще в конце прошлого года МИД Беларуси призывал Евросоюз «использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов» на уровне 60 евро до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима, однако в ЕС ответили, что это невозможно.