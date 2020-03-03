Минздрав публикует список пунктов, где можно пройти обследование на коронавирус

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список учреждений, где можно пройти обследование на коронавирус COVID-19.

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В стране оборудовано около 140 пунктов забора клинического материала для лабораторного исследования. Большинство из них работают круглосуточно.

По информации министерства, в Минске работают два пункта, в Брестской области — 43, Витебской — 24, Гомельской — 7, Гродненской — 19, Минской — 36, Могилевской области — 10 пунктов.

Минздрав напоминает, что в пунктах пропуска через границу проводят забор материала у лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. По состоянию на 3 марта это Китай, Иран, Италия, Южная Корея.

«При возвращении из этих стран (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе) в пункте пропуска при прохождении пограничного контроля пассажирам предлагают для заполнения анкету прибывшего. Эти данные могут быть использованы для организации медицинского наблюдения и других необходимых мероприятий. Сведения о прибывших передаются в поликлиники по месту жительства (временного пребывания)», — отмечается в сообщении.

В пунктах забора биоматериала (мазка) на базе инфекционных больниц, поликлиник и кабинетов инфекционных заболеваний обследуемым также могут предложить заполнить анкету прибывшего, если человек не сделал этого на границе.

Минздрав обращает внимание, что лиц, бывших в тесном контакте с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса (контакты 1-го уровня), изолируют и проводят лабораторное обследование по месту изоляции. Лица из категории контактов 2-го уровня (лица с низкой вероятностью заражения, бывшие в контакте не долго и не близко) находятся под медицинским наблюдением, обследовать их лабораторно нецелесообразно.

Как сообщает ведомство, в случае возникновения симптомов респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) у лиц, вернувшихся из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в течение 14 дней после возвращения, а также у лиц, относящихся к контактам 2-го уровня, необходимо вызвать скорую медпомощь и сообщить о симптомах и факте возвращения из эпиднеблагополучной страны (с указанием даты возвращения) или о том, что человек находится под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

С учетом эпидемиологической обстановки все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача, напомнил Минздрав.

На сегодня в стране подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все три пациента находятся в изоляции, клинических симптомов заболевания у них нет, лечение не требуется.