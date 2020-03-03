Видеофакт. Художник «надел» огромную медицинскую маску на самое высокое здание Тегерана

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Иранский художник Хамид Ибрагимния устроил зрелищный перфоманс в рамках борьбы с коронавирусом. С помощью 3D-дизайна он «надел» гигантскую медицинскую маску на самое высокое здание в Иране — 435-метровую телебашню Бордже Милад в Тегеране.

Скриншот видео, опубликованного в аккаунте Instagram @hamidebrahimnia.

К месту назначения маску «доставили» два военных вертолета, сообщает bloknot.ru.

Своей акцией художник хотел показать, как масштабно Исламская республика борется с распространением COVID-19. «Это мое символическое произведение, которое показывает коллективное противостояние болезни в моем родном городе. Смотрите полезные инструкции ВОЗ, чтобы защитить себя», — посоветовал Эбрахимниа.

 

 

В Иране к 3 марта заболело уже 2336 человек, скончались 77 инфицированных.При этом коронавирус проник даже в высшие эшелоны власти — COVID-19 заболели замминистра здравоохранения страны Ирадж Харирчи и глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: коронавирус COVID-19 перфоманс Персона: Хамид Ибрагимния Город: Тегеран

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