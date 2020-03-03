AliExpress предупредила о возможных задержках посылок из-за коронавируса

Администрация торговой интернет-площадки AliExpress предупредила покупателей о возможных задержках с получением заказов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: kadena.af.mil

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут возникать задержки», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах AliExpress в социальных сетях.

По информации РБК , в обращении к клиентам отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает посылки безопасными, однако в некоторых случаях их доставка в новых условиях требует большего времени. В прикрепленном к сообщению AliExpress ролике показано, как посылки проходят дезинфекцию.

«Спасибо вам за терпение. Будьте уверены, что мы доставим вашу посылку так быстро, как только возможно», — обещают в AliExpress.

В памятке ВОЗ, посвященной распространению COVID-19, говорится, что посылки, полученные из района, где зафиксированы случаи заболевания, остаются безопасными, так как коронавирус не живет на открытых поверхностях дольше нескольких часов или дней.

«Вероятность, что инфекция может передаваться от заболевшего человека через заказанные товары, низка, равно как и риск заражения вирусным возбудителем COVID-19 от упаковки, которая подвергалась перемещению, перевозке и находилась под воздействием различных погодных и температурных условий», — отмечают в ВОЗ.

Распространение COVID-19 началось в Китае в конце прошлого года. К 3 марта число заражений перевалило за 90 тыс., умерло 3124 человека, в том числе в Китае 2946.