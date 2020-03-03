В Беларуси подтвержден четвертый случай заражения СОVID-19

В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом СОVID-19, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. 4 марта еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Беларуси, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса, сообщает ведомство.

«Еще два теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ, — отметили в Минздраве. — Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса».

Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них, сообщила журналистам пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Всего за время проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.