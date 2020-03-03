Соперники сборной Беларуси в Лиге наций-2020/21 — Казахстан, Литва и Албания

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Сборная Беларуси сыграет с командами Казахстана, Литвы и Албании на групповом этапе Лиги наций-2020/21, сообщает pressball.by

Иллюстрация: team.abff.by

Лига «С»

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

 

Календарь

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Финальная стадия: 2, 3 и 6 июня 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года
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Тэги: футбол Лига наций

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