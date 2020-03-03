Соперники сборной Беларуси в Лиге наций-2020/21 — Казахстан, Литва и Албания
Сборная Беларуси сыграет с командами Казахстана, Литвы и Албании на групповом этапе Лиги наций-2020/21, сообщает
Лига «С»
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
Календарь
Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября 2020 года
Тур 3: 8-10 октября 2020 года
Тур 4: 11-13 октября 2020 года
Тур 5: 12-14 ноября 2020 года
Тур 6: 15-17 ноября 2020 года
Финальная стадия: 2, 3 и 6 июня 2021 года
Стыковые матчи: 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года