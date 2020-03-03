Австралиец вернулся «с того света» после 90 минут клинической смерти
Австралиец, чье сердце перестало биться во время сна, перенес 90-минутную клиническую смерть, после чего его сердце снова заработало.
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Взволнованная женщина вызвала скорую помощь и пыталась помочь ему до приезда медиков. В течение 90 минут бригада медработников пыталась запустить сердце мужчины, но безрезультатно. Однако случилось чудо, и через полтора часа после остановки сердце австралийца снова начало биться.
Желание жить 59-летнего мужчины поразило медиков. Он был доставлен в больницу и провел четыре дня в реанимации под постоянным медицинским наблюдением. Врачи говорят, что, несмотря на длительную остановку сердца, у пациента нет ни умственных, ни физических отклонений. Специалисты назвали меж собой больного Лазарем в честь библейского героя, воскресшего из мертвых через четыре дня. У австралийца установлен кардиостимулятор. Мужчина говорит, что теперь каждый день для него — бонус.