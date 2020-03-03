Австралиец вернулся «с того света» после 90 минут клинической смерти

Австралиец, чье сердце перестало биться во время сна, перенес 90-минутную клиническую смерть, после чего его сердце снова заработало.

«Лазарь» с супругой. Фото: kratko-news.com

Как сообщает kratko-news.com , инцидент произошел в прошлом году. Алистер Блейк отдыхал со своей женой в столице провинции Британская Колумбия. Ночью его супруга проснулась от храпа, а чуть позже обнаружила, что муж затих. Она пыталась его разбудить, но поняла, что его сердце остановилось.

Взволнованная женщина вызвала скорую помощь и пыталась помочь ему до приезда медиков. В течение 90 минут бригада медработников пыталась запустить сердце мужчины, но безрезультатно. Однако случилось чудо, и через полтора часа после остановки сердце австралийца снова начало биться.

Желание жить 59-летнего мужчины поразило медиков. Он был доставлен в больницу и провел четыре дня в реанимации под постоянным медицинским наблюдением. Врачи говорят, что, несмотря на длительную остановку сердца, у пациента нет ни умственных, ни физических отклонений. Специалисты назвали меж собой больного Лазарем в честь библейского героя, воскресшего из мертвых через четыре дня. У австралийца установлен кардиостимулятор. Мужчина говорит, что теперь каждый день для него — бонус.