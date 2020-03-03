В Литве пограничник и полицейский «спалились» на контрабанде сигарет из Беларуси

Литовские пограничники с сотрудниками ГКП Вильнюсского округа в ходе операции в Шальчининкском районе 8 февраля задержали двоих мужчин, которые грузили коробки в автомобиль Mercedes Benz с датскими номерами.

Машина с контрабандными сигаретами. Фото: VSAT

Как сообщает портал ru.delfi.lt , машина появилась у железнодорожного участка Стасилос—Вайдотай вскоре после того, как мимо проследовал товарный поезд из Беларуси, из которого выбросили коробки с контрабандными сигаретами. От этого места до границы с Беларусью 12 км.

У железной дороги и автомобиля обнаружили 11 998 пачек сигарет Fest с белорусскими бандеролями — стоимость груза составляла почти 42 000 евро.

Выяснилось, что задержанные мужчины — 28-летний полицейский Шальчининкского района и 29-летний пограничник Пурвенской заставы, которые находились здесь в свободное от службы время, были без униформы.

Подозреваемых взяли под арест на 20 дней, началось расследование. Спустя этот срок задержанных, которых подозревают в незаконном владении контрабандными товарами, освободили из КПЗ. У них изъяли документы и взяли письменную подписку о невыезде. За совершенные преступные действия им грозит лишение свободы на срок до 8 лет, оба отстранены от службы.