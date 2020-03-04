Российский Первый канал оригинально извинился за ложь о смерти от коронавируса в Беларуси

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Извинения прозвучали в вечернем выпуске программы «Время» от 3 марта.


Минздрав Беларуси обвиняет российский Первый канал во лжи

Ведущий Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, «разнообразнее и сложнее», чем думали специалисты, и уточнил, что речь о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».

«Наши белорусские коллеги обиделись на воскресную программу "Время". В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы», — сказал Клейменов.

Информация о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии», прозвучала в эфире телеканала 1 марта. Министерство здравоохранения Беларуси назвало ее лживой.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Первый канал Беларусь-Россия Персона: Кирилл Клейменов Город: Москва

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