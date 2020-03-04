Российский Первый канал оригинально извинился за ложь о смерти от коронавируса в Беларуси
Извинения прозвучали в вечернем выпуске программы «Время» от 3 марта.
Ведущий Кирилл Клейменов
«Наши белорусские коллеги обиделись на воскресную программу "Время". В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы», — сказал Клейменов.
Информация о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии», прозвучала в эфире телеканала 1 марта. Министерство здравоохранения Беларуси назвало ее лживой.