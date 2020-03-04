Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси 3 марта

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Бресте воздух прогрелся до 16,6 градуса тепла. Прежний максимум составлял 12,8 градуса (в 1995 году в Василевичах, Гомельская область). Выше этого значения температура поднялась на 15 метеостанциях Брестской (на всех девяти), Гомельской (на пяти из семи) и Гродненской областей (на одной из шести).

Всего зафиксировано 34 рекорда тепла на метеостанциях всех областей, кроме Витебской, где было от 3,5 (Езерище) до 6,7 градуса (Березинский заповедник) выше нуля.

В Минске обновлен рекорд 25-летней давности (9,8 градуса против 8,7), в Гомеле, Гродно и Могилеве — 23-летней (было соответственно 11,8, 9,8 и 7,2, стало 12,3, 10,3 и 8,6), в Бресте — 45-летней (было 9,9, или на 6,7 градуса ниже нового экстремума).

Самый старый рекорд перекрыт в Марьиной Горке (Минская область) — 11,6 против 8,5 градуса в 1903 году.

Ни один день наступившей календарной весны не обходится без переписывания температурных экстремумов. 2 марта зарегистрировано четыре локальных рекорда тепла (в Ошмянах, Воложине, Езерище и Нарочи), 1-го — один (в Мстиславле).

4 марта теплая погода сохранится. Вероятность новых рекордов остается высокой. К примеру, в Минске синоптики ожидают 8—10 градусов выше нуля, а рекорд дня составляет 8,6 (в 1998 году), в Могилеве — 9—11 (9,6 в 1995-м).

Прошедшей календарной зимой было 29 дней с температурными рекордами (в декабре — 11, в январе и феврале — по 9). Климатическая зима (среднесуточная температура ниже нуля в течение пяти дней) не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.