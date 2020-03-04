Американские биржи рухнули на фоне решения ФРС снизить ставку

Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 3 марта, закончились падением основных индексов на фоне решения Федеральной резервной системы снизить ставку до 1-1,25%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, Dow Jones потерял 2,94% — до 25917,41 пункта. S&P 500 снизился на 2,81% — до 3003,37 пункта. NASDAQ упал на 2,99% — до 8684,09 пункта.

Во вторник ФРС, выполняющая функции центрального банка США, провела экстренное заседание впервые после финансового кризиса 2008 года. На нем было объявлено о снижении ставки на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса нового типа.