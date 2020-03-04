В «Одноклассниках» теперь можно восстановить профиль через распознавание лиц

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Социальная сеть «Одноклассники» внедрила технологию восстановления доступа к профилю с помощью распознавания лиц и жестов.

В основе сервиса — собственное решение соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Технология позволяет за несколько минут пройти весь процесс восстановления, без заполнения заявки в службу поддержки и переписки с оператором. 

Новый сервис будет полезен тем, у кого нет возможности получить код восстановления на почту или смс.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля, сеть предложит вам помочь восстановить доступ по электронной почте или телефону. Однако если ни один из способов пользователю недоступен, а в профиле есть фотографии, подходящие для идентификации, система предложит восстановить доступ по фото самостоятельно.

Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля. 

На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем «Одноклассники» планируют максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей и расширить область применения этой функции.

С 3 марта сервис доступен в мобильном приложении ОК для платформы Android. В течение нескольких месяцев восстановление по фото появится и у пользователей iOS приложения.
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Тэги: Одноклассники

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