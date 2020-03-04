Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах единого кандидата

Претендентами на участие в выборах единого кандидата в президенты от демсил зарегистрированы пять человек из шести, подавших документы, сообщает БелаПАН .

Зарегистрированы зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций.

Также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Не зарегистрирована экс-депутат Анна Канопацкая, которая также подавала заявку на участие в праймериз. В отношении ее кандидатуры не был достигнут консенсус, несколько организаций не поддержали ее участие в праймериз, сообщил и.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев на пресс-конференции в Минске 4 марта.