Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах единого кандидата

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Претендентами на участие в выборах единого кандидата в президенты от демсил зарегистрированы пять человек из шести, подавших документы, сообщает БелаПАН.

Зарегистрированы зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций.

Также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Не зарегистрирована экс-депутат Анна Канопацкая, которая также подавала заявку на участие в праймериз. В отношении ее кандидатуры не был достигнут консенсус, несколько организаций не поддержали ее участие в праймериз, сообщил и.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев на пресс-конференции в Минске 4 марта.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: единый кандидат президентские выборы-2020 Персона: Анна Канопацкая Алексей Сигаев Алексей Янукевич Николай Козлов Павел Северинец Юрий Губаревич Ольга Ковалькова

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