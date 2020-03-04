Замгендиректора МАГАТЭ уверен в безопасности строящейся Белорусской АЭС

Беларусь сможет эксплуатировать свою атомную станцию надежно и безопасно весь проектный срок — 60 лет и даже сверх того, такое мнение высказал Михаил Чудаков после заключительного совещания с участием экспертов агентства.

«Я имел возможность посетить строящуюся Белорусскую АЭС в Островце, посетил первый и второй блок, — сказал он. — Атомная станция находится на заключительной стадии, [близка] к пуску. Уверен, что Беларусь, белорусский персонал смогут эксплуатировать эту станцию надежно, безопасно весь проектный срок — 60 лет — и еще продлив сроки, то есть целое столетие».

Говоря о безопасности БелАЭС, Чудаков отметил, что эта станция относится к поколению 3+, которое отличается предельной безопасностью. «С учетом всех постфукусимских мероприятий, ни один вендор, ни один поставщик не создаст небезопасную АЭС, — сказал представитель агентства. — Это не только касается России. Поколение 3+ безопасно само по себе. Но, естественно, требует определенной поддержки инфраструктуры, высокой культуры безопасности».

Комментировать обвинения литовских властей в том, что Беларусь строит небезопасную АЭС, Чудаков не стал, заявив, что это не в его компетенции. Эти вопросы, по его словам, «должны решаться между двумя странами».

Вместе с тем он подчеркнул, что у МАГАТЭ нет никаких технических претензий к строящейся Белорусской АЭС. «Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает все проверки. Она является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ», — заявил представитель агентства.

На этой неделе представители Беларуси направили руководству МАГАТЭ письмо с просьбой провести миссию по проверке физической защиты Белорусской АЭС, сообщил Чудаков.

«Проверка будет поставлена в план на следующий год, — сказал он. — Конечно, проверки МАГАТЭ будут продолжаться и при эксплуатации станции, и при выводе ее из эксплуатации. Мы обладаем целым рядом механизмов для помощи не только для станций, которые вводятся в эксплуатацию, но и эксплуатирующихся, чтобы делать это надежно, безопасно и с наибольшей эффективностью».

4 марта эксперты МАГАТЭ завершили 12-дневную миссию по третьему этапу комплексной оценки ядерной инфраструктуры Беларуси. По итогам миссии было выдано семь рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры, которые будут отражены в окончательном отчете экспертов агентства.