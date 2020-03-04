Ученые заявили о мутации коронавируса

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COVID-19 развился в два подтипа — типа S и L, сообщают ученые. Один из них заразнее другого, и встречается он чаще.

Об этом сообщает газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.


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Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Ученые нашли подтипы в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% — к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более «старую» версию коронавируса.

Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Ученые также отмечают, что они обнаружили следы коронавируса в продуктах выделительной системы человека. Это означает, что возбудитель вирусной пневмонии может передаваться при разговоре, кашле и чихании.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Китай коронавирус вирус 2019-nCoV

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