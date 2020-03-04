На руководителей СТО завели уголовное дело за зарплаты «в конвертах»

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На директора и учредителя минской станции техобслуживания завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным КГК, с 2014 года по январь 2019-го станция технического обслуживания недоплатила в бюджет больше 300 тысяч рублей. Руководство СТО не отражало в бухгалтерском учете значительную часть выручки от услуг по ремонту автомобилей.

Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы «в конвертах» работникам своей фирмы.

На имущество подозреваемых наложен арест.
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Тэги: СТО зарплата в конвертах Госконтроль КГК

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