В 2020 году в Минске построят 147 станций для зарядки электромобилей

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Об этом рассказал во время посещения АЗС № 22 в рамках городского семинара для идеологической вертикали столицы директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» Александр Драгун.

«В Минске уже установлено 132 таких объекта, в нынешнем планируем построить еще 147, — пояснил он. — В основном их размещают возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, на заправках, во дворах жилых массивов», передает агентство «Минск-Новости».

Одна из таких зарядок была продемонстрирована на АЗС № 22. Она имеет мощность 103 КВт и занимает третье место в Минске по объемам продаж.
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Тэги: электромобили переход на электромобили АЗС Белоруснефть Персона: Александр Драгун Город: Минск

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