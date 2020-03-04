В 2020 году в Минске построят 147 станций для зарядки электромобилей

Об этом рассказал во время посещения АЗС № 22 в рамках городского семинара для идеологической вертикали столицы директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» Александр Драгун.

«В Минске уже установлено 132 таких объекта, в нынешнем планируем построить еще 147, — пояснил он. — В основном их размещают возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, на заправках, во дворах жилых массивов», передает агентство «Минск-Новости» .

Одна из таких зарядок была продемонстрирована на АЗС № 22. Она имеет мощность 103 КВт и занимает третье место в Минске по объемам продаж.