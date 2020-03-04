В Минске привлечен к ответственности спекулянт медицинскими масками

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Почти 13 тысяч медицинских масок изъято у 26-летнего минчанина.

Установлено, что медицинские маски мужчина приобрел в России, а в Беларуси продавал через соцсети по ценам, превышающие аптечные в несколько раз.

Всего сотрудниками правоохранительных органов в сотрудничестве с налоговыми инспекторами изъято 12 800 медицинских масок на общую сумму около 10 800 рублей.

В отношении минчанина составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба МВД.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: медицинские маски спекуляция Город: Минск

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