В Минске привлечен к ответственности спекулянт медицинскими масками

Почти 13 тысяч медицинских масок изъято у 26-летнего минчанина.

Установлено, что медицинские маски мужчина приобрел в России, а в Беларуси продавал через соцсети по ценам, превышающие аптечные в несколько раз.

Всего сотрудниками правоохранительных органов в сотрудничестве с налоговыми инспекторами изъято 12 800 медицинских масок на общую сумму около 10 800 рублей.