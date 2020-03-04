В Клайпеду прибыл первый танкер с российской нефтью для Беларуси

Первый танкер с российской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды.

В порту Клайпеды. Фото: ocean-media.su

Как сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим», вечером 4 марта судно станет на разгрузку, а завтра по железной дороге нефть начнут поставлять на новополоцкий завод «Нафтан».

О покупке двух танкеров со 160 тысячами тонн российской нефти без премии с перевалкой в Литве «Белнефтехим» сообщил в феврале. Когда в Клайпеду прибудет второй танкер, в концерне не сказали.

В этом месяце в Беларусь также поставят два танкера со 170 тысячами тонн азербайджанской нефти. 5-6 марта первый танкер отправят из турецкого порта Джейхан. Отправка второго танкера планируется примерно 20 марта из грузинского порта Супса. После того как суда придут в Одессу, нефть прокачают по нефтепроводам до Мозырского НПЗ.

Кроме того по нефтепроводу «Дружба» нефть будут поставлять шесть российских компаний. В частности, «Сафмар» поставит 300 тысяч тонн, «УДС нефть» — 50 тысяч тонн. Остальные компании и объемы поставок не разглашаются.

Всего в марте, по информации «Белнефтехима», на белорусские НПЗ за счет внешних и внутренних источников поступит около 1 млн тонн нефти. Это позволит обеспечивать потребности внутреннего рынка и критического экспорта.

С начала года Мозырский НПЗ и «Нафтан» работают на минимальной загрузке. Они не имеют долгосрочных контрактов с крупными российскими поставщиками. Стороны не могут договориться насчет премии к цене нефти.