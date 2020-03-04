В Орше пьяный мужчина ночью разгромил «Евроопт»
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Ущерб на сумму около шести тысяч рублей был нанесен одному из магазинов сети «Евроопт» в Орше в результате хулиганских действий местного жителя.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возвращался ночью домой. По дороге решил зайти в магазин, который к тому времени давно был закрыт.
Житель Орши разбил стеклянную дверь и зашел в торговый зал, где принялся руками и ногами громить всё подряд.
Хулигана прямо на месте преступления задержали сотрудники милиции.
Как выяснилось позже, местный житель 1985 года рождения уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Теперь в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело,