В Орше пьяный мужчина ночью разгромил «Евроопт»

Ущерб на сумму около шести тысяч рублей был нанесен одному из магазинов сети «Евроопт» в Орше в результате хулиганских действий местного жителя.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возвращался ночью домой. По дороге решил зайти в магазин, который к тому времени давно был закрыт.

Житель Орши разбил стеклянную дверь и зашел в торговый зал, где принялся руками и ногами громить всё подряд.

Хулигана прямо на месте преступления задержали сотрудники милиции.