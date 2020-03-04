В Орше пьяный мужчина ночью разгромил «Евроопт»

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Ущерб на сумму около шести тысяч рублей был нанесен одному из магазинов сети «Евроопт» в Орше в результате хулиганских действий местного жителя.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возвращался ночью домой. По дороге решил зайти в магазин, который к тому времени давно был закрыт.

Житель Орши разбил стеклянную дверь и зашел в торговый зал, где принялся руками и ногами громить всё подряд.

Хулигана прямо на месте преступления задержали сотрудники милиции.

Как выяснилось позже, местный житель 1985 года рождения уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Теперь в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: Евроопт хулиганство Город: Орша

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