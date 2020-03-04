В заказник на Припяти завезли стадо туров — животных, исчезнувших в Европе еще в XVII веке

В Беларусь завезли туров для восстановления природного биоразнообразия пойменных лугов Припяти.

Фото: Сергей Плыткевич / для ПРООН в Беларуси

Как сообщила пресс-служба ПРООН в Беларуси, в урочище Погост (заказник «Средняя Припять», Брестская и Гомельская области) 3 марта выпустили 15 особей туроподобного скота породы Хека. Животные, завезенные из латвийского национального парка «Кемери», будут жить на вольном выпасе на площади 200 га.

«Завоз этих животных позволит апробировать метод восстановления уникального природного биоразнообразия пойменных лугов Припяти», — отметили в ПРООН.

Инициатива осуществляется в рамках проекта «Ветландс», финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Реализация проекта стала возможной благодаря взаимодействию с ОАО «Туровщина» — одним из ключевых партнеров проекта.

Порода Хека выведена методом обратной селекции и наиболее приближена к исчезнувшему виду, ранее обитавшему на этой территории, — туру. Как рассказали в пресс-службе, последний тур исчез c территории Европы в 1627 году. Возродить утраченный древний вид попытались в ХХ веке братья Хек, которые работали над возрождением выносливой породы крупного рогатого скота в Германии. Завезенные в Беларусь из Латвии животные — потомки вида, выведенного братьями Хек.

За последние 20 лет в Беларуси, как и в большинстве европейских стран, в результате сокращения сельскохозяйственного использования пойменных лугов они стали зарастать кустарниками и потеряли привлекательность для обитания различных видов фауны, предпочитающих открытые пространства. Благодаря завезенным животным и сенокошению в заказнике «Средняя Припять» будет апробирован метод устойчивого управления пойменными лугами за счет традиционного выпаса скота на участках, важных для сохранения глобально угрожаемых видов. А это в свою очередь позволит восстановить и сохранить ключевые места гнездования редких видов птиц (дупеля, мородунки, большого зуйка, большого веретенника) и места крупнейших в Европе концентраций мигрирующих видов на Туровском лугу (шилохвости, свиязи, большого веретенника, турухтана).

Ранее в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс» белорусские заказники «Споровский», «Званец», «Налибокский», а также ОАО «Туровщина» получили новую специальную технику общей стоимостью 600 тысяч долларов. Ее использование поможет остановить зарастание открытых болот и пойменных лугов деревьями и кустарниками и восстановить места обитания видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, и тем самым сохранить уникальное биоразнообразие Беларуси. В Житковичском районе новая техника позволит расчистить от кустарника пойменные луга общей площадью 560 га.

Опыт был апробирован во многих европейских странах – подобные инициативы по ревайлдингу (восстановлению фауны) туроподобного скота успешно осуществлялись в Нидерландах, Испании, Латвии. Программы по ревайлдингу получают трансграничное развитие — так Нидерланды безвозмездно делятся животными с другими странами, которые, в свою очередь, обязуются после увеличения их численности делиться животными с новыми странами. Таким образом, голландские быки сначала попали в Латвию, а после — в Беларусь.