В заказник на Припяти завезли стадо туров — животных, исчезнувших в Европе еще в XVII веке
В Беларусь завезли туров для восстановления природного биоразнообразия пойменных лугов Припяти.
Как
«Завоз этих животных позволит апробировать метод восстановления уникального природного биоразнообразия пойменных лугов Припяти», — отметили в ПРООН.
Инициатива осуществляется в рамках проекта «Ветландс», финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Реализация проекта стала возможной благодаря взаимодействию с ОАО «Туровщина» — одним из ключевых партнеров проекта.
Порода Хека выведена методом обратной селекции и наиболее приближена к исчезнувшему виду, ранее обитавшему на этой территории, — туру. Как рассказали в пресс-службе, последний тур исчез c территории Европы в 1627 году. Возродить утраченный древний вид попытались в ХХ веке братья Хек, которые работали над возрождением выносливой породы крупного рогатого скота в Германии. Завезенные в Беларусь из Латвии животные — потомки вида, выведенного братьями Хек.
За последние 20 лет в Беларуси, как и в большинстве европейских стран, в результате сокращения сельскохозяйственного использования пойменных лугов они стали зарастать кустарниками и потеряли привлекательность для обитания различных видов фауны, предпочитающих открытые пространства. Благодаря завезенным животным и сенокошению в заказнике «Средняя Припять» будет апробирован метод устойчивого управления пойменными лугами за счет традиционного выпаса скота на участках, важных для сохранения глобально угрожаемых видов. А это в свою очередь позволит восстановить и сохранить ключевые места гнездования редких видов птиц (дупеля, мородунки, большого зуйка, большого веретенника) и места крупнейших в Европе концентраций мигрирующих видов на Туровском лугу (шилохвости, свиязи, большого веретенника, турухтана).
Ранее в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс» белорусские заказники «Споровский», «Званец», «Налибокский», а также ОАО «Туровщина» получили новую специальную технику общей стоимостью 600 тысяч долларов. Ее использование поможет остановить зарастание открытых болот и пойменных лугов деревьями и кустарниками и восстановить места обитания видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, и тем самым сохранить уникальное биоразнообразие Беларуси. В Житковичском районе новая техника позволит расчистить от кустарника пойменные луга общей площадью 560 га.
Опыт был апробирован во многих европейских странах – подобные инициативы по ревайлдингу (восстановлению фауны) туроподобного скота успешно осуществлялись в Нидерландах, Испании, Латвии. Программы по ревайлдингу получают трансграничное развитие — так Нидерланды безвозмездно делятся животными с другими странами, которые, в свою очередь, обязуются после увеличения их численности делиться животными с новыми странами. Таким образом, голландские быки сначала попали в Латвию, а после — в Беларусь.