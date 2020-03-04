Взрыв в Березе — сборщик металлолома решил разобрать боеприпас

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Взрыв произошел утром 4 марта во дворе одного из частных домов в Березе. 44-летний мужчина получил телесные повреждения.

Как установила следственно-оперативная группа, мужчина занимался сортировкой металлолома, среди которого оказался неустановленный боеприпас. При попытке разобрать взрыватель произошел взрыв.

Мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.

Во дворе было обнаружено более десяти элементов бомб без взрывчатых веществ и средств взрывания. Опасности они не представляют

Березовским РОСК по данному факту проводится проверка, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: металлолом взрыв боеприпас Город: Береза

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