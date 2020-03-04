В связи с коронавирусом в Беларуси под контролем находятся 14,5 тысячи человек

С начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси под медицинским контролем находятся 14,5 тысячи человек — это те, кто недавно прибыл из эпидемически неблагополучных стран, а также контактировавшие с ними.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова 4 марта на брифинге, организованном для представителей зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Минске, передает БелаПАН .

По словам Жуковой, в двух контактных центрах — санатории «Бригантина» и реабилитационном центре «Загорье» — двухнедельный карантин прошли уже около 300 студентов из Китая, Италии и Ирана.

Сегодня в Беларуси подтверждено шесть случаев COVID-19. «Все инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии, течение заболевания у них практически бессимптомно. Эти случаи еще раз подтверждают, что действия Минздрава имеют позитивный характер, поскольку все инфицированные были обследованы и изолированы еще до проявления заболевания», — заявила главный санитарный врач.

Принятые меры позволяют минимизировать распространение инфекции, подчеркнула Жукова.

«Семья, с которой контактировал студент, была госпитализирована сразу после получения у него положительного анализа. Таким образом эти три человека не смогли распространить инфекцию по месту работы и проживания. У одного из троих диагноз подтвердился в следующие после госпитализации сутки, а у еще двоих — в последующие дни. Вторая группа зараженных находится в больнице в Витебске. Это женщина, прибывшая из Милана, и ее контакт», — добавила замминистра.

При этом она заявила, что в стране нет оснований для введения ограничительных мер в виде закрытия границ и отмены массовых мероприятий. «Возможно, будем рассматривать в индивидуальном порядке ограничения каких-то выставочных мероприятий», — сказала она.

Школы и вузы Беларуси, кроме Белорусского национального технического университета, работают в обычном режиме, продолжила Жукова. Практически 85% студентов, которые находятся под наблюдением в госпитале в Боровлянах, уже обследованы. «Все в целом здоровы, а если нет, то это связано с сезонным подъемом респираторных заболеваний», — подытожила главный санитарный врач.

Замглавы Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сообщил, что в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса, а также координационная группа, которая в круглосуточном режиме поддерживает связь с дипломатическими миссиями стран, находящимися в Беларуси.