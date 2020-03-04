В Чехии запретили продажу респираторных масок всем, кроме медработников

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 чешское правительство запретило продажу медицинских масок для лица FFP3 всем гражданам, кроме медицинских работников и сотрудников органов государственного управления.

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Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, в правительстве объяснили, что маски типа FFP3 наиболее эффективны, а на такой шаг власти Чехии пошли для того, чтобы остановить людей от неконтролируемой скупки масок на фоне паники из-за коронавируса.

«Мы должны иметь возможность оказывать нашим гражданам медицинскую помощь и лечить инфицированных. Если работники здравоохранения заразятся, система здравоохранения выйдет из строя, и мы не сможем остановить инфекцию и защитить наших граждан. Вот почему мы должны предоставить достаточное количество респираторов для медицинских работников», — заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

На данный момент известно о пяти случаях заражения коронавирусом в Чехии.