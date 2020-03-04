Голосование за единого кандидата от оппозиции планируется провести в 56 городах

Организаторы праймериз планируют провести голосование за единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в 56 городах, сообщил 4 марта на пресс-конференции в Минске представитель движения «За Свободу» Виктор Янчуревич.

Участники праймериз со своими коллегами. Фото: nn.by

Встречи с претендентами и последующее голосование в регионах Беларуси пройдут с 6 марта по 15 мая.

«За это время планируем посетить 56 городов. Есть договоренность, что встречи будут проводиться по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Во вторники и пятницы по одной встрече вечером, примерно с 18 часов. По выходным по две-три встречи», — сказал Янчуревич.

Он напомнил, что для участия в голосовании необходим паспорт. «Будет вестись регистрация участников голосования, и будет налажен контроль, чтобы не было «каруселей» и недоразумений», — пояснил он.

По словам Янчуревича, до 10 марта принять участие в голосовании смогут только жители тех населенных пунктов, где пройдут встречи. После 10 марта смогут голосовать жители близлежащих населенных пунктов, и если гражданин не успеет в своем, то сможет проголосовать в другом городе.

«Встречи будут проходить открыто, чтобы любой гражданин, проживающий в населенном пункте, мог прийти и принять участие без предварительной регистрации. Информация распространяется в интернете, рассчитываем, что это вызовет большой интерес», — добавил он.

В ответ на вопрос БелаПАН , почему отдельные претенденты начали проводить свои встречи с избирателями до регистрации в качестве участника праймериз, организаторы пояснили, что это не противоречит процедуре, ибо политики ездили в регионы как представители своих организаций.

Процедура выборов единого кандидата предполагает использование рейтинговой системы. Потенциально кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов будут распределены между претендентами организациями — инициаторами процедуры. Каждая организация может присудить по 2 балла. 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил.

После каждой встречи будет оглашаться количество проголосовавших и результаты голосования. Победитель этапа голосования в регионах будет определяться по общему количеству собранных за него подписей. В зависимости от результатов каждого претендента 30 баллов пропорционально будут распределены между ними.

На этой неделе предполагается проведение шести встреч избирателей с претендентами. Первая встреча состоится 6 марта в Городке в 17.30 по адресу: ул. Ленинская, 12. 7 марта — в Витебске (11.30, проспект Строителей, отель «Лучеса») и в Новополоцке (16.00, ул. Якуба Коласа, отель «Нафтан»). 8 марта запланирована встреча в Мёрах (10.00, ул. Брынкевича, 2, в Шарковщине (14.00, переулок Кирова, 10) и Поставах (18.00, ул. Больничная, 11).

В Минске планируются три встречи — накануне Дня Воли, перед «Чернобыльским шляхом» и 12 мая. Точные время и место будут сообщены позднее.

В качестве претендентов зарегистрированы: зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций. Претендентом также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.