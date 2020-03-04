«Достоевский никому не должен». Российский миллиардер погасил игорные долги классика

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Российский олигарх Роман Абрамович оплатил игорный долг русского писателя Федора Достоевского, который тот якобы задолжал казино в немецком Висбадене.

Коллаж: bloknot.ru

Как сообщает телеканал 360tv.ru, этому заведению классик был должен примерно 240 тысяч евро. На здании до 2013 года даже висела табличка с такого рода информацией. По неподтвержденной информации, олигарх во время своего визита погасил долг писателя со словами: «Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку».

Федор Достоевский действительно был азартным игроком, однако точно не известно, смог ли писатель проиграть такую огромную для него сумму в то время, когда он писал и жил в Германии.

Литературовед, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин не очень верит в эти слухи, так как по некоторым свидетельствам Достоевский жил в Висбадене достаточно бедно. В 1865 году ему прислали аванс за «Преступление и наказание», после чего все долги были уплачены. Ему также помогал деньгами Александр Герцен.

 
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Тэги: долги классика олигарх Персона: Федор Достоевский Роман Абрамович Игорь Волгин Город: Висбаден

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