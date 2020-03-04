«Достоевский никому не должен». Российский миллиардер погасил игорные долги классика
Российский олигарх Роман Абрамович оплатил игорный долг русского писателя Федора Достоевского, который тот якобы задолжал казино в немецком Висбадене.
Как сообщает телеканал
Федор Достоевский действительно был азартным игроком, однако точно не известно, смог ли писатель проиграть такую огромную для него сумму в то время, когда он писал и жил в Германии.
Литературовед, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин не очень верит в эти слухи, так как по некоторым свидетельствам Достоевский жил в Висбадене достаточно бедно. В 1865 году ему прислали аванс за «Преступление и наказание», после чего все долги были уплачены. Ему также помогал деньгами Александр Герцен.