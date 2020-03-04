Пассажир попытался выйти из авиалайнера во время полета
Мужчина попытался открыть дверь самолета, чтобы выйти из лайнера на ходу, и сорвал рейс. Об инциденте сообщил портал
Лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Оказалось, что один из туристов во время полета попытался открыть дверь аварийного выхода. Члены экипажа и попутчики повалили пассажира на пол и держали в таком положении до приземления.
Один из очевидцев