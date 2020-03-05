Россия провела военные учения в аннексированном Крыму

Российские военные отрабатывали удары по наземным и морским целям.

Источник: Минобороны РФ

«С экипажами самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям», — говорится в сообщении Минобороны России.

Учения проходили в три этапа с использованием многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР. Всего в маневрах было задействовано порядка 15 самолетов.