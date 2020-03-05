В Перу скончался бывший генсек ООН и посол в СССР Хавьер Перес де Куэльяр

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Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался вечером 4 марта на 101 году жизни.

Похороны, которые пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства, сообщило перуанское агентство Andina, ссылаясь на заявление сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Он занимал пост генсека ООН с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года. Кроме того, Куэльяр был премьер-министром и министром иностранных дел Перу, а также работал послом страны во Франции, Британии, Боливии, Бразилии, Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле.
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Тэги: генсек ООН Перу Персона: Хавьер Перес де Куэльяр Город: Лима

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