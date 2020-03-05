В Перу скончался бывший генсек ООН и посол в СССР Хавьер Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался вечером 4 марта на 101 году жизни.

Похороны, которые пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства, сообщило перуанское агентство Andina , ссылаясь на заявление сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Он занимал пост генсека ООН с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года. Кроме того, Куэльяр был премьер-министром и министром иностранных дел Перу, а также работал послом страны во Франции, Британии, Боливии, Бразилии, Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле.