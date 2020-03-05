От имени учреждений здравоохранения злоумышленники рассылали фейковые сообщения о коронавирусе

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации ряда учреждений здравоохранения.

По данным пресс-службы СК, 12 февраля с заявлением в милицию обратился руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и сообщил, что к принадлежащему учреждению электронному почтовому ящику был осуществлен несанкционированный доступ. От имени центра были разосланы сообщения, в которых содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения.

С аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии после того, как в центр стали поступать уточняющие вопросы от адресатов сообщений, которые они якобы отправили по электронной почте.

Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии — в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.

По вышеуказанным фактам Центральным (Минска) районным отделом и Минским районным отделом возбуждены уголовные дела.