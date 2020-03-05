Электрификацию участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров завершат до конца 2021 года

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Инвестпроект предусматривает электрификацию участка на 141 км, сообщили в пресс-центре БЖД.

Сейчас заканчиваются работы по электрификации участка Жлобин  Светлогорск-на-Березине протяженностью 36 км. Движение поездов на электрической тяге здесь планируют открыть в этом году.

Завершается также установка опор контактной сети на участке Светлогорск-на-Березине  Калинковичи — Барбаров.

Протяженность электрифицированных участков на БЖД в последние годы увеличилась на 277 км и составляет 1228 км.
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Тэги: БЖД электрификация путей Город: Калинковичи

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