Электрификацию участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров завершат до конца 2021 года

Инвестпроект предусматривает электрификацию участка на 141 км, сообщили в пресс-центре БЖД.

Сейчас заканчиваются работы по электрификации участка Жлобин — Светлогорск-на-Березине протяженностью 36 км. Движение поездов на электрической тяге здесь планируют открыть в этом году.

Завершается также установка опор контактной сети на участке Светлогорск-на-Березине — Калинковичи — Барбаров.

Протяженность электрифицированных участков на БЖД в последние годы увеличилась на 277 км и составляет 1228 км.