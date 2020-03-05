Фотофакт. Белорусские миротворцы и британские морпехи провели совместную тренировку

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Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели тренировку «Зимний партизан» с морскими пехотинцами Британии.

Фото: Минобороны

По информации Минобороны, мероприятие прошло на полигоне «Лосвидо» в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворцев — Беларусь собирается более активно участвовать в миротворческой деятельности ООН.

Белорусские военнослужащие показали британским коллегам огневую подготовку и умение эвакуировать раненых. На очереди обмен опытом в тактической и инженерной подготовке, а затем комплексное занятие.
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Тэги: Беларусь-Великобритания миротворцы Лосвидо Город: Витебск

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