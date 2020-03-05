Пьяный таксист сбил ребенка в Бресте

Вечером 4 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской Конституции пострадала 11-летняя девочка.

По информации областной ГАИ, после наезда таксист дождался медиков, а затем покинул место ДТП. Водителем оказался 44-летний местный житель. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде. В его отношении начат административный процесс.

Пострадавшую госпитализировали.

С начала года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 63 получили травмы.