Пьяный таксист сбил ребенка в Бресте

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Вечером 4 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской Конституции пострадала 11-летняя девочка.

По информации областной ГАИ, после наезда таксист дождался медиков, а затем покинул место ДТП. Водителем оказался 44-летний местный житель. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде. В его отношении начат административный процесс.

Пострадавшую госпитализировали.

С начала года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 63 получили травмы.
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Тэги: ДТП наезд на ребенка Город: Брест

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