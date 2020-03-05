В БНТУ рассказали об отсутствии карантина из-за коронавируса

Из больницы выписали преподавателя университета, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус, сообщил первый проректор университета Георгий Вершина.

Представитель вуза также отметил, что никакого карантина нет. Госпитализированные находятся в инфекционных отделениях и обычных больницах, передает агентство «Минск-Новости» .

«Все пациенты поделены на разные группы — в зависимости от уровня контакта с инфицированным. Те, кто относится к первой группе (имели прямое общение), должны находиться в учреждении здравоохранения 14 дней», — рассказал Вершина.

Одного из преподавателей вуза, который не имел прямого контакта со студентом из Ирана, уже выписали. По информации университетского издания Times BNTU, также выписаны семь студентов. Под наблюдением медиков остались 28 человек.

Иранского студента БНТУ госпитализировали в Минскую городскую инфекционную клиническую больницу с коронавирусом 27 февраля. На данный момент в Беларуси зарегистрировано 6 случаев заражения: 4 — в Минске, 2 — в Витебске.