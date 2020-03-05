В БНТУ рассказали об отсутствии карантина из-за коронавируса

/ Общество
Просмотров: 422

Из больницы выписали преподавателя университета, не имевшего прямого контакта с иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус, сообщил первый проректор университета Георгий Вершина.

Представитель вуза также отметил, что никакого карантина нет. Госпитализированные находятся в инфекционных отделениях и обычных больницах, передает агентство «Минск-Новости».

«Все пациенты поделены на разные группы — в зависимости от уровня контакта с инфицированным. Те, кто относится к первой группе (имели прямое общение), должны находиться в учреждении здравоохранения 14 дней», — рассказал Вершина.


БНТУ принимает экстренные меры в связи с выявлением у студента коронавируса

Одного из преподавателей вуза, который не имел прямого контакта со студентом из Ирана, уже выписали. По информации университетского издания Times BNTU, также выписаны семь студентов. Под наблюдением медиков остались 28 человек.

Иранского студента БНТУ госпитализировали в Минскую городскую инфекционную клиническую больницу с коронавирусом 27 февраля. На данный момент в Беларуси зарегистрировано 6 случаев заражения: 4 — в Минске, 2 — в Витебске.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БНТУ коронавирус вирус 2019-nCoV Персона: Георгий Вершина Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус может обрушить туристическую отрасль Беларуси

Коронавирус может обрушить туристическую отрасль Беларуси

Коронавирус. «Наденьте защитные психологические маски»

Коронавирус. «Наденьте защитные психологические маски»

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Как сдать анализ на коронавирус

Как сдать анализ на коронавирус