Из-за коронавируса 290 млн детей не ходят в школы

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В связи с распространения вируса COVID-19 в тринадцати странах закрыты учреждения образования. Учебный процесс прерван для 290,5 млн детей и молодых людей. Такие цифры приводятся в сообщении ЮНЕСКО.

«Хотя временное закрытие школ из-за проблем со здоровьем и других кризисов, к сожалению, не является чем-то новым, глобальные масштабы и скорость нынешних нарушений образовательных процессов не имеют аналогов и, в случае их продолжения, могут поставить под угрозу право на образование», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Всего две недели назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ. Сегодня, по данным ЮНЕСКО, тринадцать государств приняли решение о закрытии школ по всей стране. Еще в девяти странах работа школ приостановлена частично.

10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования для обсуждения мер реагирования и обеспечения непрерывности процесса обучения в затронутых коронавирусом странах.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV школьное образование Персона: Одри Азуле

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