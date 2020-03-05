COVID-19. Из больниц выписаны семь студентов и преподаватель БНТУ

Из учреждений здравоохранения столицы выписаны семь учащихся и преподаватель Белорусского национального технического университета, находившиеся под наблюдением в связи с выявлением у студента из Ирана коронавируса COVID-19.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, выписанные студенты не являются одногруппниками иранца.

«Это так называемые контакты второго уровня, которые с парнем не пересекались. Их госпитализировали с симптомами респираторных заболеваний, таких как покраснение горла и другими. Сейчас эти студенты находятся в общежитиях на дистанционном обучении», — отметила она.

На сайте БНТУ размещено интервью с Алексеем Белым, заместителем декана механико-технологического факультета (МТФ), где учится инфицированный иранский студент Голами Парса Голамреза. По словам замдекана, каждое утро все преподаватели и сотрудники факультета сообщают начальнику отдела кадров о самочувствии.

«Студенты пишут старосте, староста — в деканат. Вчера из больницы были выписаны семь студентов и один из наших преподавателей, который находился там с 28 февраля. Сейчас он находится дома на больничном. Под наблюдением в больнице остаются 28 человек. Вчера я созванивался с преподавателями и студентами, которых забрали первыми, узнавал об их состоянии. Чувствуют они себя хорошо, жалоб нет. Единственное, на что жалуются, — скука», — сказал Белый.

Он сообщил, что из больниц выписали лишь тех, кто не имел прямого контакта с иранцем. «Тех, кто с ним контактировал, должны продержать под наблюдением 14 дней, вне зависимости от результатов анализов. Ребята, которых выписали, были там с 28 февраля, результаты анализов показали, что они здоровы, сегодня их выписали», — сказал замдекана.

Сам иранец, отметил он, на здоровье тоже не жалуется, переживает за учебу. «Мы его уверили, что он нагонит по программе и все сдаст. Главное сейчас, особенно для него, — это здоровье. Еще переживает из-за того, что другие люди из-за него (косвенно) попали в больницу. Естественно, они там никак не пересекаются, но он просил передать свои пожелания, чтобы ребята быстрее поправлялись», — отметил Белый.

Он напомнил, что с 29 февраля организовано индивидуальное обучение студентов вуза на территории общежитий № 3 и 18, для проживающих на квартирах оно ведется дистанционно. На интернет-странице МТФ на сайте БНТУ размещены учебные материалы для всех групп факультета. Там они могут ознакомиться с заданиями, прочитать лекционные курсы, выполнить практические и лабораторные работы, найти задания по преддипломной практике. Разработан график работы преподавателей в общежитиях. Каждый день туда приходят преподаватели по разным дисциплинам.

На данный момент в Беларуси зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19: четыре — в Минске, два — в Витебске.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено 95 650 человек (в том числе в материковом Китае — 80 409). Умерло 3.03 человека, выздоровело — 53 455.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.