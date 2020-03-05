В Гомеле начал работать каршеринг Anytime

Гомель стал первым областным центром Беларуси, в котором заработал каршеринг Anytime. Воспользоваться автомобилями сервиса гомельчане могут с 5 марта.

«Для Mikro Kapital Group, которой принадлежит бренд Anytime, Гомель является практически родным. Здесь находится основной офис компании “Микро Лизинг”, которая представляет наши интересы в Беларуси. Мы проанализировали данные по площади, дорожной инфраструктуре, населению города. Все факторы позволяют позитивно оценить перспективы каршеринга в Гомеле, поэтому он стал вторым населенным пунктом в Беларуси, куда пришел Anytime. Но не последним», — отметил первый вице-президент Mikro Kapital Group Джорджо Парола.

В Гомеле будут доступны пока 20 автомобилей Volkswagen Polo, но в планах значительное расширение сервиса.

«Мы понимаем, что 20 авто — это мало для такого большого города, поэтому на старте не сможем охватить всю территорию Гомеля. К концу 2020 года мы собираемся довести количество доступных автомобилей до 100 и, соответственно, по мере увеличения парка подключать новые зоны», — сообщил директор «Anytime Беларусь» Станислав Бетин.

В целом емкость гомельского рынка каршеринга оценивается специалистами Anytime в 600-800 автомобилей. Именно столько авто может полностью покрыть город и обеспечить нахождение свободной машины в пятиминутном доступе.

Согласно внутренней статистике компании, каждым автомобилем ежедневно пользуются от 6 до 12 водителей. В Anytime предполагают, что в Гомеле структура пользования каршерингом будет похожей.

В Гомеле будет действовать та же система тарифов, что и в Минске: базовая стоимость минуты составит 0,3 рубля. Зарегистрировавшись в приложении, можно пользоваться сервисом во всех городах, где присутствует каршеринг.

Согласно правилам, на арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси с одним условием: оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Минске или Гомеле.

Воспользоваться услугами сервиса могут лица не моложе 19 лет с водительским стажем не менее одного года.