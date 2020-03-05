На учительницу, надорвавшую школьнице ухо, подали в суд

В Гомеле могут судить учительницу, которая повредила ухо третьекласснице. Как сообщили в Гомельском областном суде, заявление о возбуждении дела в порядке частного обвинения подала в суд Советского района мать школьницы. Дело пока не назначено к рассмотрению.

В Гомельском областном управлении образования БелаПАН заверили, что эта учительница не будет работать в гимназии № 71, с самого начала конфликта она заявляла, что намерена уволиться по собственному желанию.

21 января на уроке математики в гомельской гимназии учительница травмировала девочку — сильно потянула ее за ухо и надорвала его. Родители через три дня обратились в милицию. Учительнице 47 лет. В 2017 году она получила звание «Учитель года» за подготовку детей к олимпиадам. Ее ученики занимали призовые места.

Советский РОВД Гомеля вынес постановление о прекращении проверки по заявлению жительницы областного центра о травмировании учительницей ее дочери.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, заявительнице было разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения. В действиях учительницы есть состав преступления по ст. 153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения; наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом).

Но согласно ст. 426 Уголовно-процессуального кодекса уголовное дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти — любым из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законным представителем путем подачи в суд заявления.

Дела о преступлениях, в том числе по ст. 153 УК, являются делами частного обвинения.

Напомним, что 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Учителя уволили, но 18 сентября «приказом президента» восстановили на работе, зато уволили директора школы.