МИД: Беларусь готова  развивать отношения со странами ЕС, приоритет — соседи

Беларусь считает важным развивать отношения со всеми без исключения странами Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на семинаре «Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь» 5 марта в Палате представителей.

Говоря о связях с Евросоюзом и месте отдельных стран — членов ЕС в иерархии отношений Беларуси с ними, чиновник отметил, что «важны все».

«Все важны хотя бы потому, что решения в Брюсселе принимаются в основном консенсусом, — подчеркнул он. — Обойти государство, которое, может быть, очень далеко от нас, не имеет истории отношений с нами, объективно по логистике или другим причинам не имеет особого потенциала в сфере торговли и инвестиций, тоже нельзя. С ними тоже нужно работать. Все важны просто потому, что в итоге в Брюсселе все должны поднять руку, не возражать, когда обсуждается какой-то вопрос о развитии отношений с Беларусью».

В то же время к категории приоритетных Кравченко отнес связи с соседними странами — участницами этого объединения. «Польша, Литва, Латвия — отношения с соседями всегда особо важны, — подчеркнул замминистра иностранных дел. — Отношения с соседями всегда имеют свою историю, имеют плюсы и какие-то противоречия. Важно, насколько мы можем продолжать обсуждать разногласия, сближать наши позиции, понимать друг друга, не обязательно соглашаясь, и при этом обеспечивать дальнейшее развитие фундамента и общего конструктивного характера этих отношений».

Отдельно Кравченко упомянул Австрию, с которой у Беларуси потенциал отношений «уже во многом раскрыт, но по-прежнему есть возможности для работы в этом важном направлении».

По словам представителя МИД, велик потенциал экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси с Германией. «Буквально недавно мы запустили так называемую стратегическую консультационную группу Беларусь — Германия, — сказал он. — Ее задачей является выработка к концу этого года документа, который будет не просто планом мероприятий по обмену визитами и организации каких-то совместных семинаров, что тоже очень важно, но также будет содержать стратегическое и перспективное видение наших отношений с Германией и хотя бы частично наших отношений с Европейским союзом».

«В этом документе, на мой взгляд, должны быть четко определены такие вещи, как отсутствие у Беларуси амбиций по вступлению в Евросоюз, что должно сделать для ЕС развитие многих направлений сотрудничества с нами более легким. Там должно быть видение того, к чему мы хотим прийти через 10 лет и в более далекой перспективе, чтобы стремиться не только к решению важных, но тактических задач в наших отношениях, но и к стратегическим целям. Это поможет преодолеть в том числе те разногласия или же, опять, те тактические задачи, которые, к сожалению, в основном определяют наши отношения сейчас», — сказал Кравченко.

Замминистра иностранных дел выделил отношения с Францией. По его словам, Беларусь участвует в трехсторонних консультациях с Францией и Германией, в ходе которых «очень откровенно» обсуждаются «планы, ожидания, амбиции» Беларуси, а также возможности двустороннего и трехстороннего сотрудничества и сотрудничества с ЕС в целом. «Не для того, чтобы обойти какие-то другие из 27 стран Евросоюза, а для того, чтобы искать новые возможности», — пояснил чиновник.

Важной для Беларуси страной Евросоюза он также назвал Италию.

«Британия вышла из ЕС, но, как они говорят, осталась в Европе, — отметил представитель МИД. — И здесь тоже возникает интересная возможность, необходимость продолжать ту, на мой взгляд, успешную кропотливую работу, которая уже ведется, по выстраиванию отношений с Великобританией».

«Определенная самостоятельность Великобритании, их будущие попытки увеличить свое влияние не только в регионе, но и в мире, попытки найти свою новую роль, я думаю, дадут нам дополнительные возможности для диалога с ними, для отыскания нового формата взаимодействия, не противоречащего нашим отношениям с ЕС», — считает Кравченко.