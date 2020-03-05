Макей жестко прошелся по России

Минск не видит смысла работать над дорожными картами углубленной интеграции с Россией, пока не решены вопросы поставок нефти, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», — сказал Макей 5 марта в Минске, отвечая на вопрос ТАСС.

С 1 января 2020 года Беларусь получает незначительный объем российской нефти из-за отсутствия крупных контрактов. Минск не согласен с премиальной надбавкой, которую хотят получать поставщики. По поручению Александра Лукашенко правительство ищет альтернативную нефть и альтернативные пути ее поставки.

Между тем 14 февраля Лукашенко, общаясь с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, заявил, что работа над дорожными картами интеграции будет продолжена. «Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — сказал официальный лидер. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено последней (31-й) дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. «Чисто экономические вопросы по интеграции», — отметил Лукашенко.

Дорожные карты были парафированы 6 сентября 2019 года премьер-министрами двух стран Сергеем Румасом и Дмитрием Медведевым.