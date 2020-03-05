ЧП на шахте «Беларуськалия»: раненых переводят на лечение в Минск

Пятерых рабочих, пострадавших в шахте «Беларуськалия», переводят на лечение в Минск, сообщила журналистам 5 марта пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

«После проведения консилиума специалистов принято решение двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации перевести в БСМП в Минск, еще трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы, — в РНПЦ травматологии и ортопедии», — сказала пресс-секретарь.

Один пациент остается в отделении травматологии Солигорской центральной районной больницы. «Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение», — сообщила Бородун.

Днем 4 марта в шахте «Беларуськалия» при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком (часть залежи) горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия. В больницу было доставлено восемь человек. Один их них — водитель автомобиля — от полученных травм скончался. Еще один шахтер после осмотра медиками был отпущен домой.

«С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа», — сообщил Следственный комитет.