Белорусам стало проще получить гражданство РФ

Государственная дума 5 марта приняла в третьем чтении поправки в закон о гражданстве. Теперь граждане Беларуси признаны носителями русского языка, и им не надо проходить специальное собеседование.

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«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку соотечественников: уже принят ряд решений, «позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик».

Предложение об отмене собеседования было одобрено правительством России 17 октября 2019 года. Российско-украинский журналист Матвей Ганапольский в эфире телеканала «Прямий» (Киев) в день заседания правительства РФ заявил, что, по его сведениям, эти изменения в закон «очень сильно направлены на Беларусь».

«Это главный принцип поглощения Беларуси. Он (президент РФ Владимир Путин. — БелаПАН.) чувствует — ну, как было сказано мне моими российскими друзьями, — он чувствует, что есть большая проблема с господином Лукашенко, что он не хочет (политической интеграции. — БелаПАН.), что он против и т.д. и т.д. Ах, ты против, ну тогда… Там они там мне говорят, что Украина — это просто заодно. А главное — это Беларусь», — сказал Ганапольский.