Британцы помогут белорусам в разработках автопрома

Великобритания планирует сотрудничество с белорусскими учеными в области инновационных разработок для автомобильной промышленности.

Об этом сообщил директор по маркетингу и продажам CAD CAM Automotive/Wave Industries (совместное предприятие CAD CAM Automotive и «Белкоммунмаша») Томас Эштон, отвечая на вопрос БелаПАН в рамках «Белорусско-британского сезона 2020».

Представители торговой миссии Великобритании во время визита в Беларусь посетили Академию наук. Как отметил Эштон, прежде всего планируется участие белорусских ученых в разработке новой продукции совместно с «Белкоммунмашем». Одна из тем сотрудничества будет касаться инновационного развития и снижения веса конечного продукта.

«В долгосрочной перспективе мы можем подключить к этой работе и других белорусских производителей, например, БелАЗ и прочих производителей автомобильной техники. Мы можем поделиться с ними своими инновационными разработками», — сказал представитель СП.

В частности, как в Великобритании, так и в Беларуси будет вестись разработка грузового электротранспорта для различного вида доставки, включая почтовую. Транспортное средство будет реализовываться также совместно.

По словам представителя CAD CAM Automotive/Wave Industries, предполагается, что производимый в Великобритании грузовой автотранспорт, микроавтобусы, а также электробусы будут ориентированы на рынок Британского содружества и европейский. Транспорт, который будет производиться на территории Беларуси, планируется реализовывать в России и странах бывшего СССР.

Эштон подчеркнул, что законодательство в Великобритании очень быстро меняется. В частности, в ноябре 2019 года правительство ввело запрет на выпуск транспорта с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, однако затем срок перенесли на 2032 год.

«Таким образом, благодаря новым законам рынок меняется молниеносно. Одним из примером является National Express — один из крупнейших британских операторов внутренних городских и междугородных автобусов. Буквально на днях он анонсировал, что перестает приобретать дизельные автобусы», — отметил представитель СП.

В то же время, по словам Эштона, на британском рынке есть проблемы с поставками и предложением, отсутствует достаточное количество электробусов и не хватает готовых решений по их выпуску.

Как сообщалось ранее, на выставке Coach and Bus UK в Бирмингеме был представлен белорусский электробус модели E4200P. Эштон отметил, что уже подписан первый контракт на его пробную прогонку в течение трех месяцев в Ноттингеме.

«Если взять в качестве примера проект CAD CAM Automotive/Wave Industries при поддержке «Белкоммунмаша», мы, наверное, будем одной из трех, максимум четырех компаний, которые готовы предложить такие электробусы», — отметил он.