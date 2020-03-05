Фотофакт. Лукашенко в своем кабинете вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

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Александр Лукашенко в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — вручил сегодня спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины.

Как сообщили в пресс-службе главы белорусского государства, высокая награда присуждена за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией».

Во время встречи Лукашенко назвал Матвиенко «самым близким, родным человеком».

Лукашенко заметил, что в кабинете никому награды не вручает, «кроме своих людей». В этом случае, отметил он, «мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному».

 

 

Фото пресс-службы президента
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Тэги: Беларусь-Россия орден Франциска Скорины Персона: Александр Лукашенко Валентина Матвиенко Город: Минск

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