Фотофакт. Лукашенко в своем кабинете вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

Александр Лукашенко в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — вручил сегодня спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины.

Как сообщили в пресс-службе главы белорусского государства, высокая награда присуждена за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией».

Во время встречи Лукашенко назвал Матвиенко «самым близким, родным человеком».

Лукашенко заметил, что в кабинете никому награды не вручает, «кроме своих людей». В этом случае, отметил он, «мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному».

Фото пресс-службы президента