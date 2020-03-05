Собянин ввел в Москве экстренный режим из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за вируса COVID-19 вел в городе «режим повышенной готовности».

Как сказано в указе , москвичи и жители российской столицы «должны сообщать о своем возвращении» в РФ из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Данные лица должны сообщать о «датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы».

«При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», — сказано в указе главы столицы.

Кроме этого, он обязал граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)».

Все московские работодатели должны «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Медорганизациям предписано обеспечить возможность оформления больничных без посещения поликлиник.

Также «под ружье» подняты медорганизации, «осуществляющие медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)».

Инфекционистам поручено «обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций».

Для исполнения данного указа будут также задействованы силы МЧС.

Штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом переведен в режим круглосуточной работы «до особого распоряжения».

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