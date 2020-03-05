Путин и Эрдоган договорились по Сирии

В ходе сегодняшних многочасовых переговоров президенты России и Турции пришли к консенсусу, который может привести к снижению напряженности в Сирии.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве пришли к соглашению, которым предусмотрено введении с полуночи шестого марта режима прекращения огня на существующей линии соприкосновения в сирийском Идлибе.

Кроме этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности — по шесть километров к северу и югу от трассы Латакия — Алеппо.

Также с 15 марта российские и турецкие военнослужащие начнут совместное патрулирование.

Москва и Анкара подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям о создании зон деэскалации.