Алексиевич встретилась с президентом Литвы

Ситуацию вокруг Белорусской АЭС, приоритеты культурной дипломатии в Восточной Европе и другие вопросы обсудили 5 марта в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа и белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич.

«За каждой трагедией скрываются трагические судьбы людей. Умеем ли мы оценить болезненный опыт прошлого и извлечь из него правильные уроки? Рядом с Литвой, в Беларуси, идет строительство современного Чернобыля — Белорусской АЭС в Островце. Это угроза не только для Литвы, но и для Европейского союза в целом», — цитирует Науседу пресс-служба президента.

По его словам, книга Алексиевич «Чернобыльская молитва», театральные постановки по которой проходят в Литве и Беларуси, является тревожным сигналом для государств, недооценивающих угрозы Белорусской АЭС. «Мы должны стремиться к тому, чтобы никому не пришлось писать хронику «Островецкая молитва», — подчеркнул литовский лидер.

В ходе беседы обсуждались «выдающиеся произведения писателя, которые побуждают переосмыслить печальные уроки прошлого, связанные с военными конфликтами, политическими преследованиями, преступлениями против человечества, чернобыльской трагедией». По словам Науседы, чувственный призыв автора задуматься об искалеченных судьбах людей на постсоветском пространстве еще раз напоминает о возможных последствиях ядерных и геополитических угроз.

Президент Литвы поблагодарил писательницу за творческий вклад в увековечивание болезненного, но очень значимого опыта жителей стран Восточной Европы, накопленного в самые сложные периоды истории региона. Науседа и Алексиевич отметили важность сохранения исторической памяти и обсудили угрозу переписывания истории, с которой сталкиваются Литва и соседние государства.

На встрече обсуждалась инициатива объявить 2022 год годом европейского просветителя и издателя Франциска Скорины. Президент поддержал инициативу Алексиевич по открытию издательства для женщин-авторов, поощрению и вниманию к темам женщин-писателей, женщин во время военных и иных конфликтов.

5-6 марта Алексиевич участвует в международной конференции «Незаживающие раны прошлого: последствия и способы преодоления», организованной Министерством иностранных дел Литвы совместно с Центром развития демократии им. академика Андрея Сахарова и Институтом психологии Вильнюсского университета.

Александр Лукашенко с Алексиевич не встретился до сих пор.

Фото пресс-службы президента