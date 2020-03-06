В начале марта обновлено более 60 температурных рекордов
61 температурный рекорд обновлен на белорусских метеостанциях за первые пять дней марта.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе
В Костюковичах перекрыт рекорд дня 25-летней давности (14,3 градуса выше нуля) и установлен новый исторический максимум для первой половины марта за все время метеонаблюдений в райцентре (с 1926 года). Стоит также отметить, что этому городу с 1987 года принадлежит абсолютный антирекорд ночи на 5 марта в масштабах страны — 29,2 градуса мороза.
Переписаны рекорды также в Мстиславле — 14,4 градуса тепла (было 7,7), Горках — 11,3 (8,4) и Орше — 9,6 (8,2). Прежние экстремумы в этих городах относятся к 2017 году. Тогда был установлен и рекорд дня для всей страны (18,4 градуса в Пинске и Пружанах).
Холоднее всего минувшим днем было в центре страны, где проходил атмосферный фронт (Березинский заповедник — 4,2 градуса, Минск — 4,3).
6 марта максимальная температура воздуха, по прогнозу синоптиков, не превысит 11 градусов.