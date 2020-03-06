Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
В пятницу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов).
По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются по востоку республики.
В утренние часы местами туман, слабый гололед. Ветер восточный умеренный.
Температура воздуха в регионах страны будет колебаться в следующих пределах:
- Брест +7..+9°C;
- Витебск +5..+7°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +5..+7°C;
- Минск +6..+8°C.
Как ранее сообщалось в первые дни марта в Беларуси были обновлены более 60 температурных рекордов.