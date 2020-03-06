Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

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В пятницу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов).

Фото ru.freepik.com

По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются по востоку республики.

В утренние часы местами туман, слабый гололед. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах страны будет колебаться в следующих пределах:

  • Брест +7..+9°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +5..+7°C;
  • Минск +6..+8°C.

Как ранее сообщалось в первые дни марта в Беларуси были обновлены более 60 температурных рекордов.
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Тэги: погода

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