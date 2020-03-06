Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

В пятницу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов).

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По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются по востоку республики.

В утренние часы местами туман, слабый гололед. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах страны будет колебаться в следующих пределах:

Брест +7..+9°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +9..+11°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +5..+7°C;

Минск +6..+8°C.

Как ранее сообщалось в первые дни марта в Беларуси были обновлены более 60 температурных рекордов.