На поверхности Западной Двины обнаружены мазутные пятна

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Витебские спасатели предотвратили глобальное загрязнение Западной Двины.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, днем пятого марта в Витебске в районе улицы М.Горького вдоль береговой лини Западной Двины на площади около 150 кв. м было обнаружено масляное пятно.

«Работниками МЧС установлены боновые заграждения, ограничивающие попадание загрязнений в реку. В ночное время организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки и целостности боновых заграждений», — отметили в дежурной части.
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Тэги: МЧС экология Западная Двина загрязнение реки Город: Витебск

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