На поверхности Западной Двины обнаружены мазутные пятна

Витебские спасатели предотвратили глобальное загрязнение Западной Двины.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, днем пятого марта в Витебске в районе улицы М.Горького вдоль береговой лини Западной Двины на площади около 150 кв. м было обнаружено масляное пятно.

«Работниками МЧС установлены боновые заграждения, ограничивающие попадание загрязнений в реку. В ночное время организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки и целостности боновых заграждений», — отметили в дежурной части.